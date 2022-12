Llegará hasta 2024

Ciudad de México

Se confirmó el regreso de Metallica al Foro Sol, donde la agrupación estadounidense estará invitando a otras bandas, como Greta Van Fleet y Five Finger Death Punch.

De acuerdo con información de Ocesa, el grupo conocido por temas como "Nothing Else Matters" y "Master of Puppets" presentará cuatro conciertos divididos en dos fines de semana y con invitados especiales en cada presentación.

Metallica estará en suelo mexicano los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre de 2024 en el Foro Sol, sin embargo, la venta de boletos en formato abonos de dos días para estos conciertos iniciarán el próximo 1 de diciembre mediante el servicio de Ticketmaster.