Llega BlackPink a México con el Born Pink

CIUDAD DE MÉXICO

"¡#BLINKS, BLACKPINK llega por primera vez a México y directo al Foro Sol con su gira #BORNPINK! Ahora sí, BLACKPINK IN YOUR AREA es una realidad. #BLACKPINKinMEXICO", escribió la cuenta oficial de Ocesa.

La banda se presentará en el Foro Sol el 26 de abril, se tiene previsto que traigan a otra banda de kpop a abrirles, pues es común que entre ellos se apoyen.

La preventa de los boletos iniciará el 7 de febrero y solo es para seguidores que tengan una membresía con el grupo y la venta general comenzará el 9 de febrero. Aún no se han revelado los precios.

El grupo femenino surcoreano ha logrado colocarse como el más importante del momento, pues Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo, junto a su agencia YG Entertainment, han catapultado su carrera no solo en el ámbito musical, también en la moda y la actuación.

El año pasado BlackPink hizo historia al encabezar la lista de popularidad de Billboard con Born Pink, como el primer álbum de un grupo exclusivamente femenino en alcanzar el primer puesto en una década, desde que Danity Kane lanzó Welcome to the Dollhouse en 2008.