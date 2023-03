Lluvia y granizo le impiden dar show

El miércoles, antes de las 22.00 horas, Eilish salió al escenario "No puedo dar el concierto", dijo, a lo que la gente respondió con un grito de "¡No!"

"¿Vieron esa tormenta? ¡Por Dios! he estado tras bambalinas esperando", agregó. "Me pareció estúpido irme y no venir aquí a salir a decir gracias por estar en la lluvia torrencial y pensé que, si estaba bien, no es mucho, pero si están de acuerdo, cantaré unas canciones acústicas".