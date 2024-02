Da Laura Pausini rienda a su locura

Ciudad de México

Locura es la palabra ideal para que Laura Pausini describa su vida desde que ganó el Festival de San Remo, hace casi 31 años, y comenzó a forjarse una carrera a nivel global.

En su natal Solarolo, Italia, no existían taxis ni hoteles porque no hacían falta y se recuerda a sí misma como una niña tímida, que sólo sentía confianza en el escenario, por lo que le asombra la aventura a la que se lanzó y con la que ahora se encuentra en gira internacional.

"La locura te permite ser libre de ensayar cosas, ser atrevida contigo misma. Yo he nacido en un pueblo pequeño, por 18 años viví ahí, siempre dije que no quería irme lejos, me daba miedo ir a la ciudad más cercana, que estaba a 30 minutos en tren, y de repente fue irme a vivir por el mundo.

"Estar en la Ciudad de México, Londres, París, lo he vivido como una locura. La locura verdadera fue revolucionar mi vida a nivel cotidiano, con situaciones muy raras para una persona de pueblo. Sigo sintiéndome una pueblerina ciudadana del mundo", explicó, en entrevista, la nominada al Óscar por la canción "Yo Sí".

AMA MÉXICO

Si bien la intérprete de "Se Fue" y "Víveme" valora el cariño que recibe en diferentes países, lo que ha comprobado las últimas semanas con su Laura Pausini World Tour, conserva cierto favoritismo, como demuestra el ataque de alegría que le da cuando la llaman "la italiana más mexicana".

La ex coach del programa La Voz, tanto en México como en España, recuerda que su madre estaba preocupada por ella cuando visitó el País por primera vez, pero cuando la vio de vuelta notó que no estaba cansada ni había extrañado su patria, porque se había sentido arropada.

"Soy Tauro, somos muy posesivos, celosos, cuando nos enamoramos de alguien no queremos compartirlo con nadie y yo me he enamorado de México en 1994. Los mexicanos creo que son míos y yo quiero sentirme de todos ustedes. No quiero que nadie se ponga en el medio.

Con su gira recorrió Italia, acaba de cantar en España y Portugal y los próximos días estará en Francia, Suiza, Alemania y Bélgica, pero la homenajeada como Persona del Año en los más recientes Latin Grammy considera casi una urgencia que le llegue su momento para visitar el País.

Sus presentaciones serán el 16 de marzo, en la Arena CDMX, y el 18, en la Arena Monterrey.