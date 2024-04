Premiarán los Latin Grammy a los corridos tumbados

CIUDAD DE MÉXICO .-Sin miedo a la censura, La Academia Latina de Grabación implementará para su nueva edición la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, que premiará a los "Corridos Tumbados" y sus derivados.

Manuel Abud, CEO de los Grammy Latinos, explicó que la decisión se tomó ante el auge que ha tenido el género en el mundo y al considera que no es una moda pasajera.

Además dijo que la organización no busca entrar en polémica, ni caer en un posición "moralista" ante la lírica que explora este tipo de música, que en su mayoría hacen apología a violencia y la cultura del narcotráfico.

"Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en una posición moralista. Nosotros somos música. Reconocemos la excelencia musical y son nuestros miembros los que a través de nuestros comités y con su voto deciden lo que es digno de reconocerse como excelencia musical o no. Yo coincido en que hay letras, que a mí no me gustaría en lo personal festejar, pero hay que respetar la expresión artística.

"A lo mejor hace muchos años a alguien le hubiera disgustado un desnudo en una pintura y sin embargo, hubo vanguardistas del arte que lo respetaron y lo dejaron. Coincido en que en que hay que ser cuidadosos, pero nuestra responsabilidad es dar la el espacio a la expresión creativa por la parte musical", dijo en conferencia de prensa.

Aseguró que la decisión final de ésta y todas las demás categorías recae en los cinco mil miembros que conforman La Academia que podrían optar por nominar o no, a todos aquellos cuyas letras no representen sus valores individuales.

"Nosotros administramos un proceso y nuestra responsabilidad es que sea de la manera más limpia y más pulcra posible, pero al final de cuentas son los cinco mil miembros los que deciden y si ellos deciden que algo por su lírica no debe de ser premiado pues adelante.

"Como Academia no censuramos. El un proceso que funciona porque puede ser que la mayoría de los miembros se sientan ofendidos, molestos o agredidos y automáticamente no votar. El proceso tiene una autocorrección natural que no requiere que nosotros censuremos", agregó.

Sobre la Inteligencia Artificial, Abud dijo que ya se buscan regulaciones que permitan tener filtros tal como lo hace la Academia Americana.

"En lo personal soy un fiel creyente de la inteligencia artificial, creo que se debe mantener en las líneas de apoyo a la creación y de ninguna manera un sustituto. Nuestra Academia americana ya ha tomado medidas muy fuertes, que en general sea sólo a los humanos a los que se premien", sentenció.

El 14 de noviembre la ceremonia regresará a Estados Unidos, específicamente a Miami, después de una edición en Sevilla, España.

El CEO resaltó que buscan llevar a más ciudades de Latinoamérica, incluyendo México, para celebrar la ceremonia.

"Fue un riesgo ir a Sevilla pero queda claro la importancia de la música latina y lo unificador que es la música, se volvió una celebración estupenda que vale la pena seguir explorando. Queremos que Sevilla no sea un experimento o un día de campo, sino que sea el inicio de un desarrollo internacional de la cadena. Vamos a iniciar una convocatoria con las ciudades que ya nos expresaron su interés", remató.