Estrenan en agosto

YG Entertainment, la empresa que las representa, anunció que el material ya se encuentra en sus etapas finales, se trata del segundo de larga duración con el que ya tiene grandes planes: "Inicia un proyecto continuo a gran escala que se extenderá durante la segunda mitad del año", informó en un comunicado

La compañía añadió que prepararon nuevas canciones.

Por si fuera poco, Lisa, Jisoo, Jennie y Rose preparan la gira mundial más grande en la historia que se realizará a finales de año, "para ampliar su relación con los fans de todo el mundo".

El último lanzamiento de las cantantes, llamado "The album", tuvo éxito gracias a canciones como "How You Like That" y "Ice Cream", que hicieron en colaboración con la artista estadounidense Selena Gomez, de acuerdo con Variety el sencillo alcanzó el número 2 en el Bilboard 200.