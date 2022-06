Lanza tema feminista

El sencillo llega siete días después de que el intérprete de Jack Sparrow ganara el juicio contra su ex esposa Amber Heard. El pasado 1 de junio un jurado de siete miembros dictó que la actriz difamó a su ex marido, el actor Johnny Depp, con un artículo de The Washington Post en el que se presentaba como víctima de maltrato.

"Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos.

Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se formularon cargos en mi contra. Tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado", explicó Depp.

TEORÍAS CONSPIRATORIAS

Camille Vasquez, abogada del actor Johnny Depp, echó abajo teorías de conspiración de Internet acerca de que ella y su cliente estaban involucrados en una relación romántica, calificando los rumores como sexistas.

En el transcurso del juicio por difamación de seis semanas contra la ex esposa del protagonista de Piratas del Caribe, Amber Heard, los fans analizaron a detalle, creando sus propias ideas, en redes sociales, sobre lo que estaba sucediendo en la sala del tribunal, incluida la especulación incorrecta de que Camille estaba saliendo en secreto con el actor.

"Supongo que viene con el territorio de ser una mujer que solo hace su trabajo".

"Es decepcionante que ciertos medios dijeran que mis interacciones con Johnny, que es un amigo y conozco y represento desde hace cuatro años y medio, fueron inapropiados o poco profesionales. Es decepcionante escuchar eso", dijo la abogada en una entrevista a la revista People.

Vasquez agregó que ella se preocupa mucho por sus clientes "y obviamente nos hemos vuelto cercanos, pero cuando digo nosotros, me refiero a todo el equipo y, por supuesto, eso incluye a Johnny".

La abogada también reveló que tiene novio y que está muy feliz en su relación, haciendo énfasis en que no es ético que un abogado salga con su cliente.

"También es un cargo poco ético que se está haciendo. Es sexista", comentó.

"Es desafortunado y decepcionante, pero al mismo tiempo, viene con el territorio. No puedo decir que estaba sorprendida".

Después de ganar el juicio Depp-Heard, Camille Vasquez fue ascendida a socia en su firma Brown Rudnick debido al papel clave que desempeñó como miembro del equipo legal de Depp.

ESPECULACIONES INCORRECTAS

