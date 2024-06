Quiere ser auténtico

Ciudad de México

La gente se ha portado muy bien conmigo y siento que soy muy afortunado de que me haya permitido entrar a sus casas, y a mí me toca regresárselo dándole calidad", expresó quien acaba de estrenar el video de "Cómo Me Haces Falta." Lalo Capetillo, Cantante

Durante dos años y medio, Lalo Capetillo ha dejado cuerpo y alma en un estudio para materializar música que lo represente como el artista que quiere ser.

Entre sus mayores influencias cita a Joan Sebastian, pues, dice, es la clase de regional mexicano que le gustaría explorar. Prueba de ello es "Cómo Me Haces Falta", tema de desamor con el que debuta oficialmente como cantante, ya disponible en plataformas.

"Cuando se hizo, estaba bien triste. El sentimiento que quería transmitir y por el que estaba pasando en ese momento se siente. Es esta idea de cuando se va un amor y no te duele tanto la pérdida, es más bien como pensar qué hubiera pasado si no hubiera acabado", resaltó, en entrevista.

SU INFLUENCIA

"Mi principal influencia es Joan Sebastian, lo considero de los artistas más completos del mundo, me inspira mucho. Tengo un sueño guajiro de algún día hacer shows a caballo como los hacía Joan, sería lo máximo para mí".

El hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán busca un estilo propio, que lo diferencie de los famosos corridos tumbados, con letras explícitas.

"En mi caso quiero ser leal y muy firme con mi proyecto. Quiero salir y defender lo que creo y no irme detrás de las corrientes musicales, por más buenas que sean.

"Quiero ser auténtico y retomar las letras con sentimientos, que las escuchen y que inconscientemente te lleve al pasado, con letras bonitas, pero que también tengan mucha actualidad".

RODEADO DE FAMOSOS

Crecer rodeado de famosos no ha sido fácil para él, pero se siente cobijado por su familia, que le ha inculcado estar siempre preparado y los valores del trabajo duro.

"Realmente le estoy entregando una parte de mi ser al público, y creo que cuando le pones tanto entusiasmo, esperas que funcione. Creo que el éxito es por lo que no me debo preocupar, para no hacer cosas que me quiten autenticidad.

"Mis papás siempre me han dicho que me prepare, que debo estar física y mentalmente preparado para todo; estoy muy agradecido", dijo.

REALITY SU PLATAFORMA

Recientemente participó en el reality show Juego de Voces, donde varios cantantes se enfrentaron a sus propios hijos en retos y competencias relacionados con la música, algo que apreció, pues le permitió llegar a los hogares de muchas familias.

"Agradezco mucho la oportunidad porque fue un proyecto increíble, pero también llegué con una preparación de varios años, donde estuve entrenando la voz. Fue demandante, pero mentalmente también estaba preparado.