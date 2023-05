La sangre y la música

Monterrey, N.L.

Al respecto, el cantante y sus hijos le manifestaron su apoyo durante su visita a la ciudad para promocionar el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras que se presenta el 20 de mayo en la arena Monterrey.

"En base a lo de mi hermano Emiliano, se me hace padrísimo. La verdad no me ha mandado nada de sus canciones ni nada, pero este es un espectáculo de música mexicana, entonces no sé si venga muy al caso un rap, pero se me hace que lo deberíamos de apoyar", declaró Ángela.

El zacatecano, de 1.96 metros, aclaró que a los hijos se les arropa en cualquier momento de la vida.

"Tengan la edad que tengan, como en el caso de Emiliano que va a cumplir 31 años, los hijos siempre se van a querer y amar", dijo.