Pearl Jam lleva su música al cine

Escuchar música de Pearl Jam en el cine. Esa es la propuesta pública para conocer "Dark Matter", el nuevo álbum del grupo estadounidense, esta noche.

Cinépolis +Que Cine tendrá una experiencia inmersiva en más de 100 salas de la República Mexicana, en las que el público podrá conocer la nueva grabación del grupo, hasta por partida doble.

La primera escucha del álbum será por completo con la sala a oscuras, para que en la segunda sesión, la pantalla se prenda para mostrar algunos visuales que acompañarán los acordes.

"Pearl Jam Dark Matter: Global Theatrical Experience" es el título de la experiencia global que, al mismo tiempo, confirma el gusto de la banda liderada por Eddie Vedder, hacia el cine.

Durante su carrera de más de tres décadas ha compuesto canciones exprofeso para películas como "State of love and trust", para "Vida de solteros" (1992), "Catholic boy", para "The basketball diaries", con Leonardo DiCaprio (1995) y "Man of the hour", de "El gran pez" (2003).

En 2011 lanzaron su documental "Pearl Jam 20", dirigido por Cameron Crowe, realizador de "Casi famosos", "Vanilla sky" y "Todo sucede en Elizabethtown".

Durante su carrera el grupo ha obtenido reconocimientos como el MTV por su video "Jeremy"; el Grammy por Mejor Interpretación Hard Rock por "Spin the black circle" y el American Music como Artista Nuevo en los inicios de su carrera.

Recién Cinépolis y su contenido alternativo lanzó el documental "Suga: D-Day the movie" que registró el pasado fin de semana 300 mil asistentes, en números redondos.