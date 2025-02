Nuevo álbum de Elton John y Brandi Carlile

Elton John y Brandi Carlile unieron fuerzas para crear Who Believes In Angels?, un nuevo álbum de estudio que verá la luz el 4 de abril bajo el sello Interscope Records. Este miércoles presentaron su primer sencillo, la canción que da título al material.

El disco, compuesto por diez canciones, fue escrito y grabado desde cero en solo 20 días en 2023. Según John, el proceso lo llevó a explorar nuevas facetas creativas.

"Este disco fue uno de los más difíciles que he hecho, pero también ha sido una de las mejores experiencias musicales de mi vida. Me ha dado un lugar desde donde sé que puedo avanzar. Who Believes In Angels? se siente como entrar en otra era y estoy empujando la puerta para entrar en el futuro. Todo lo que he hecho está detrás de mí y ha sido brillante, pero este es un nuevo comienzo. En lo que a mí respecta, este es el inicio de la segunda etapa de mi carrera", declaró el músico en un comunicado citado por The Hollywood Reporter.

El proyecto contó con la colaboración del letrista Bernie Taupin y la producción de Andrew Watt. También participaron músicos reconocidos como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Pino Palladino (Nine Inch Nails, Gary Numan, David Gilmour) y Josh Klinghoffer (Pearl Jam, Beck).

Carlile destacó la dinámica creativa del trabajo en equipo.

"Creo que todos elevamos nuestro nivel con los estándares de composición de Elton John. Fue un ambiente desafiante e inspirador, con todos aportando ideas y escuchando a los demás. Se sintió como una familia. El mundo es un lugar salvaje para vivir en este momento. Es difícil encontrar paz y triunfo. Buscar experiencias llenas de alegría y euforia es un acto radical. Y eso es lo que representa este álbum para mí", comentó la cantante estadounidense.

Después de su gira de despedida en 2023, John decidió embarcarse en este proyecto con Carlile con la intención de explorar nuevas direcciones musicales.

"Siempre he encontrado a Brandi increíblemente inspiradora. Nuestra amistad es muy cercana y tuve el instinto de que podíamos crear algo realmente asombroso. Fue un desafío y tuve muchas dudas, pero terminamos escribiendo diez canciones en veinte días. Fue una de las experiencias más alegres y emocionantes de mi vida", declaró el artista a Billboard.

Junto con el lanzamiento del álbum, se estrenó un cortometraje que documenta su proceso de creación, el cual está disponible en YouTube.