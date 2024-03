Se inspira Noelia en ella para crear corrido tumbado

La cantante Noelia se inspiró en sí misma para crear el corrido tumbado "La Fama de una Dama" en colaboración Abraham Ramos.

Es amante de la música mexicana, por eso Noelia no dudó en subirse al tren de los corridos tumbados que tanto están de moda, y lo hizo sin hablar de drogas.

SU TEMA

La intérprete boricua de 44 años grabó un corrido que hace referencia a una mujer controversial, criticada y envidiada por tener fama, negocios y dinero, incluso curvas, como ella.

Titulado "La Fama de una Dama" es la historia que escribió Abraham Ramos, productor y cantante conocido como "El Gordito de Sinaloa", inspirado en la curvilínea cantante, conocida por temas como "Tú" y "Candela".

"Fue escrita para mí", presumió Noelia en entrevista, "tú sabes que todos los corridos son para hombres, pero este fue escrito para todas las mujeres que también las pueden, para las que son emprendedoras".

La empresaria y cantante adelantó que planea lanzar un disco del género sinaloense en marzo.

Con respecto al productor de sus nuevos temas, Noelia señaló que conoce bien el movimiento del género tumbado, porque fue de los pioneros en trabajarlo.

"Toda la música de este disco está hecho en Sinaloa, pero la voz la metimos en Miami, en el mejor estudio que tiene esta ciudad", añadió.

ESTRENO

Será el próximo viernes cuando Noelia visite las instalaciones de Telemundo para estrenar su corrido "La Fama de una Dama".

La próxima semana la canción será subida a las plataformas, indicó Jorge Reynoso, esposo y mánager de Noelia.

La boricua espera que todas las mujeres se identifiquen con su nueva canción.

"En Culiacán hemos estado criando este tipo de género, el tumbado, y viene con el tololoche, el trombón y los requintos, pero sobre todo con la esencia del tumbado original, que ahorita está haciendo ruido. Y Noelia se sube al tren con ese género", dijo Ramos.

Noelia se distingue por realizar cualquier trabajo que se le antoje en la música, y ahora el antojo se puso tumbado.

Sobre si le gustaría colaborar con algún intérprete del género tumbado, como Peso Pluma, Natanael Cano o Junior H, Noelia aseguró que siempre está en la disposición de crear música.

"Nunca me he negado a colaborar con artistas de verdad, eso se usa mucho en este género. Yo no me niego a trabajar con mis compañeros de banda y tumbados, pero aún no hay nada previsto", afirmó.

Su corrido fue grabado por ella, pero también tiene ya una versión interpretada por "El Gordito de Sinaloa", que fue lanzada en 2021.