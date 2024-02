¡Un Fiestón!

EL MAÑANA/ Edinburg, Texas

La Banda MS eligió el Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, para dar inicio a su gira por los Estados Unidos con ´Tour Nueva Década 2024´ con la que convocó a miles de fanáticos de ambas fronteras, el sábado 10 de febrero.

PONEN EL RITMO

La velada inició a las 20:40 horas, momento desde el que la agrupación mazatleca conquistó a los fanáticos con los temas que han marcado su trayectoria en la música, como "Piénsalo", "Jalo", "Háblame de ti", "Le hace falta un beso", cover de "El Chapo de Sinaloa", "Extrañarte", en dueto con Snoop Dogg, que se hizo presente en una graciosa botarga.

La lluvia de éxitos siguió con "Mejor me alejo", "Me vas a extrañar" y estrenaron el tema "Tu Perfume", el cual lanzarán de manera oficial el 14 de febrero.

Otras de las melodías fueron "Ojos cerrados", "Tu postura" y "Ayer la vi por la calle"; en esta ocasión se hicieron acompañar en el escenario por Iván Treviño, de Duelo, con quien interpretaron "Malabares".

Los vocalistas Oswaldo "Walo" Silva y Alan Ramírez.





CERCANOS AL PÚBLICO

¡Como ya es costumbre, cada que se presenta la Banda MS es una fiesta de principio a fin, y esta vez no fue la excepción, pues hubo muchos temas a lo largo de más de dos horas y media de show con temas como "No me pidas perdón", "Te vas a acordar", "El 24", "El Sinaloense" y muchas más en voz de sus vocalistas Oswaldo "Walo" Silva y Alan Ramírez, pero la noche no sería completa sin sus hits, como "Santo Patrón", "Qué maldición", "Al despertar", "El mechón", "Tragos de amargo licor" y "La sinvergüenza", además de un popurrí ranchero acompañado de mariachi y éxitos como "El Color de Tus Ojos", "Mi mayor anhelo", Me gusta tu vieja" y "Las cosas no se hacen así".

DE SUPER LUJO

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga se distingue por sus fastuosos escenarios y lo más innovador en tecnología de audio e iluminación y no fue la excepción lucieron unos gigantescos páneles de pantallas donde proyectaban sus videos y las letras de sus canciones, convirtiendo Bert Ogden en un karaoke monumental.