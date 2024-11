Julieta Venegas: Éxito y versatilidad en concierto en Auditorio Benito Juárez

GUADALAJARA, Jalisco.- Los éxitos de Julieta Venegas y su conexión con el público no pierden vigencia.

La cantautora emocionó a los tapatíos durante su presentación en las Fiestas de Octubre 2024 al dejar constancia de su versatilidad.

Su voz no pierde ese estilo único y alegre que la distingue, mientras cambia constantemente de instrumentos canción tras canción.

Tocando el piano abrió el concierto en el Auditorio Benito Juárez con el tema "Dime la Verdad", y con el acordeón o la guitarra entonó "Bien o Mal, "Ese Camino" y una de las coreadas como "Algo está Cambiando".

Julieta mantuvo interacción constante con los asistentes para contar el por qué de algunas letras de las canciones que compone, como "La Nostalgia", "Amores Platónicos" y "Esperar".

Uno de los momentos más vitoreados de la velada fue cuando estrenó la canción "A Donde Va el Viento", que se ha vuelto popular por la serie Nadie Nos Va a Extrañar, de Amazon Prime Video.

Sus grandes éxitos hicieron vibrar el recinto al unísono de "Eres Para Mí", "Andar Conmigo", "Me Voy" y "Limón y Sal" para cerrar la noche.

"Me siento en un momento muy creativo, muy enfocada en hacer música, justamente siento que la vida va moviéndose todo el tiempo y ahorita tengo ganas de escribir y de hacer música todo el tiempo, capaz y animarme a producir también para mí o para otras personas", dijo Julieta Venegas en conferencia de prensa previa a su concierto.

"Siempre siento como que estoy mirando a lo que sigue, mi disco de Tu Historia ya salió hace un par de años y siento como que ya estoy lista para empezar otro proyecto", agregó.

En noviembre, la cantautora será galardonada en los Latin Grammy 2024 que se celebrarán en Miami, con el reconocimiento "Leading Ladies of Entertainment 2024", debido su activismo social.

"Se me hace súper bonito que la Academia me reconozca como una mujer de la industria, porque al final de cuentas llevo un rato dando vueltas y me gusta que la gente que se dedica a lo que yo hago también reconozca mi trabajo. Está padre y pues nada, estoy como muy honrada de recibirlo, la verdad", mencionó.





A FAVOR DE LOS TUMBADOS

La artista se mostró a favor de los corridos tumbados, donde uno de sus intérpretes, Gabito Ballesteros, ha retomado en dicho género su canción "Me Voy".

"A mí me parece súper bonito que mi canción la consideren como parte de un repertorio que se puede también llevar al corrido tumbado. Me gusta mucho, porque yo la verdad es que escucho poco, pero me gusta mucho que existe el fenómeno de corrido tumbado, porque es una renovación de la música norteña y de la música mexicana, ¿no?. Entonces creo que es súper interesante un fenómeno así", reconoció Julieta Venegas.

"Así como en su momento hace mil años surgió el reggaetón, que era una música, digamos, nueva que había surgido en Puerto Rico, ahora esta música del corrido tumbado está surgiendo con los mexicanos de Estados Unidos y está extendiéndose a más lugares. Es interesante que surja como esta mezcla de géneros, así que está lindo", añadió.