Concierto épico de los Jonas Brothers en Monterrey

Fue como reencontrarse con el "crush" de la secundaria o preparatoria, ese que las hacía sentir "mariposas en el estómago" y las emocionaba.

Volver a ver a Nick (de 31 años), Joe (de 35) y Kevin (de 36), los Jonas Brothers, fue el sueño cumplido de miles de regias que como adolescentes gozaron del Celebriting Five Albums que los trajo de vuelta a México.

Y es que la espera fue mucha para las fieles seguidoras porque los shows estaban programados para mayo pasado, pero debido a que Nick enfermo de influenza, se reprogramaron hasta este mes.

La Arena Monterrey fue el punto de encuentro para despertar un amor atesorado en el corazón de las fans de los Jonas Brothers que celebran 20 años de música.

Las regias que llenaron el recinto disfrutaron del espectáculo que inició a las 21:21 horas con "Celebrate", "What a Man Gotta Do", "S.O.S" y "Hold On".

Los gritos fueron ensordecedores a lo largo de todo el concierto, cada tema fue una experiencia diferente para las fanáticas que cantaron a todo pulmón con sus ídolos de la adolescencia.

"Se siente muy bien regresar.

Sé que nos tomó un poco de tiempo regresar, perdón por eso, pero estamos aquí y ustedes son muy ruidosas", saludó Nick, el menor de los hermanos, "esta noche estamos celebrando un viaje de 20 años, empezamos en 2005, y queremos celebrarlo con todos nuestros álbumes, empezando por nuestro primer álbum llamado Jonas Brothers".

"Nos ha llevado a lugares que jamás pensamos conocer.

Es en verdad un honor estar aquí esta noche, y tocar para ustedes. Les puedo decir que ustedes serán uno de los públicos más ruidosos de todo el tour. ¿Quién está listo para regresar al año 2007?", agregó el cantante emocionado. El sonido pop energético y poderoso de los originarios de New Jersey se coló por los oídos, los ojos y la piel del público que, frenético, disfrutó de un viaje al pasado.

Todos corearon "Goodnight & Goodbye", "That's Just The Way We Roll", "When You Look Me In The Eyes", Year 3000" y "Vacation Eyes".

"Hola ¿cómo están? Monterrey", saludó Joe, quien tuvo el buen detalle de invitar a una fan a subir al escenario a cantar con él "Gotta Find You", de la banda sonora de la película Camp Rock, que protagonizó con sus hermanos en 2008.

La chica no pudo ocultar su emoción de saludar de beso a cada uno de los Jonas Brothers y compartir con ellos el micrófono.

Junto a sus cinco músicos y dos coristas, los hermanos hicieron magia que hechizó a las mujeres que anoche fueron mayoría y que juntas corearon "Waffle House" y "Montana Sky", de su disco The Album (2023).

En esta gira, Jonas Brothers aprovecharon para incluir en el setlist "Jealous", de la etapa como solista de Nick, y "Cake By The Ocean", de la banda DNCE que lideró Joe.

Para la recta final del espectáculo la audiencia agitó los brazos al aire de un lado al otro al escuchar el coro del tema "Comeback" y luego brincó al sonar "Rollercoaster".

Eran los Jonas Brothers en vivo y nada era suficiente para demostrarles su amor incondicional al grado de mantenerse de pie tanto en cancha, donde no hubo sillas, como en las gradas para gozar de cada instante.

Pero como los sueños no son eternos, el público despertó y vio despedirse a Nicky, Joe y Kevin después de poco más de dos horas de este entrañable e inolvidable encuentro con los ídolos de su adolescencia.

Nick no se equivocó al decir que éste sería quizás la noche con el público "más gritón" de su gira, porque realmente el público no cesó de expresar con alaridos la emoción de ver su sueño cumplido de volver a ver a sus ídolos en vivo.