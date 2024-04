Jon Bon Jovi revela razón por la que ya contempla retiro definitivo

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del lanzamiento de su último disco, "Forever", Jon Bon Jovi ha tomado una decisión que podría poner fin a sus más de 30 años como cantante, y es que ya está pensando en el retiro definitivo.

En 2022, el intérprete de "It's my life" se sometió a una delicada operación de las cuerdas vocales para tratar una lesión; sin embargo, desde entonces su voz se ha visto afectada, razón por la cual no ha arrancado una gira para promocionar su álbum.

Pero la situación parece estar complicándose, pues el artista no ha presentado ninguna mejoría y, ahora, se ha planteado la posibilidad de abandonar los escenarios musicales, si sus habilidades vocales no regresan.

El cantante de 62 años fue entrevistado para el diario "The Sunday Times" y, aunque reconoció que no ha sido fácil para él, explicó que no hay marcha atrás: "Esta es la primera vez que digo esto. Si no puedo ser el tipo que alguna vez fui (vocalmente hablando), entonces se acabó (su carrera)".

Jon, también aclaró que está haciendo todo lo que está en sus manos para continuar con su carrera; incluso toma terapia todos los días, pero está consciente de que actuar por dos horas seguidas ante miles de personas requiere un esfuerzo muy grande que, no sabe si pueda cumplir: "Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana, y sé lo bueno que puedo ser; así que, si no puedo ser ese tipo... pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el 'Elvis gordo'",

Pese a sus dificultades, Jon posee una de las trayectorias más impresionantes en el mundo del rock, junto a su banda, Bon Jovi, ha hecho exitosos temas como "Livin' on prayer", "Always" y "I'll be there for you", sólo por mencionar algunos.