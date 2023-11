Anuncia primera gira por Norteamérica

Los Ángeles, California.- El músico galardonado con el Grammy y el Oscar Jon Batiste, exlíder de la banda de "The Late Show with Stephen Colbert", se embarcará en su primera gira como artista principal por Norteamérica para presentar las canciones de su más reciente álbum.





MEZCLA

Batiste lanzó a principios de este verano (boreal) el extenso "World Music Radio", que presenta su rica mezcla característica de R&B, hip hop, swing, jazz y pop.

El anuncio de la gira se dio a pocos días de las nominaciones de los Grammy 2024 para los que Batiste está postulado para seis premios, incluyendo álbum, canción y grabación del año.

La gira Uneasy Tour: Purifying the Airwaves for the People comenzará el 16 de febrero en Portland, Oregon, y llevará a Batiste por todo Estados Unidos y Canadá. Concluye en Miramar Beach, Florida, el 27 de abril.

En el camino, pasará por numerosas ciudades, incluidas Seattle, San Francisco, Detroit, Filadelfia, Nueva York y Atlanta. Son 20 teatros y 24 presentaciones en 2024.

Para aquellos que no pueden esperar hasta el próximo año para ver su Batista: el multiinstrumentista es retratado en un nuevo documental titulado "American Symphony", que sigue su viaje para componer una sinfonía mientras su esposa, la escritora Suleika Jaouad, se somete a un tratamiento contra el cáncer. Llegará a los cines el 24 de noviembre y a Netflix el 29 de noviembre.