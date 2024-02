El nuevo álbum de Jennifer Lopez: una historia de amor y nostalgia

En "This Is Me... Now", el primer álbum en solitario de Jennifer Lopez en una década, la cantante recupera el lugar que le corresponde en el trono de la música pop.

En 2002, Jennifer Lopez lanzó "This Is Me... Then", su tercer álbum de estudio que unió su romanticismo deslumbrante con el R&B y el pop. También anunció su compromiso con el actor Ben Affleck, a quien conoció durante el rodaje de la película "Gigli" ("Una relación peligrosa") en 2001. La pareja se separó un par de años después.

Dos décadas más adelante, "Bennifer", como los apodó la prensa de los años 2000, está de vuelta, al igual que su sublime pop. Se casaron en 2022, y ahora, en 2024, su serie de álbumes "This Is Me" continúa, articulando la nostalgia y un sentimiento amoroso que ella conoce bastante bien. Es la banda sonora de un nuevo renacer de J.Lo, uno con final feliz y en el que permite entrar a los oyentes a su historia de amor de ensueño.

La canción de apertura, "This Is Me... Now", es la esencia de J.Lo, con instrumentación romántica de flautas y arpas. "Tenía mucho que aprender, tenía mucho que crecer, tenía que encontrar mi camino", canta López en un tema que recuerda a una canción que podría haber estado en su álbum R&B dance-pop, con una sabiduría nueva y refinada.

Continúa con "To Be Yours", una enérgica canción de amor, sentimental pero nunca empalagosa, perfecta para una serenata o la pista de baile sobre ritmos de hip hop.

El álbum sale a la venta el viernes, el mismo día que JLo estrena la película "This Is Me... Now: A Love Story".

"Can't Get Enough", uno de los primeros sencillos que se presentó como adelanto de la película, fue lanzado con un video musical que muestra a la cantante casándose varias veces, como lo ha hecho en la vida real. Su imagen comunica que está lista para abrir la puerta de su vida y mostrarlo todo, lo bueno, lo malo y lo feo, mientras canta dulcemente "I'm still in love with you, boy", una versión del clásico de reggae de Alton Ellis de 1967 "I'm Still in Love with You", que está incluida como sampleo en la canción.

En cuanto a la transparencia de una relación: "Dear Ben pt. II" es una secuela de la balada "Dear Ben" del álbum de 2002. La segunda entrega es una versión más dinámica de la misma relación. "When I think you'll let me down, you lift my hopes" (Cuando creo que me decepcionarás, levantas mis esperanzas), canta sobre volver a encontrar el amor con Affleck, dos décadas después.

Al final del álbum está el himno R&B "Greatest Love Story Never Told", una reverencia con la voz entrecortada de López balanceándose sobre una guitarra acústica, piano y cuerdas. "It's destiny how we found each other twice in one lifetime" (Es el destino cómo nos encontramos dos veces en una vida), canta tanto para su público como para su marido.

"This Is Me... Now" es para los fieles a Jennifer Lopez que esperaron pacientemente su regreso musical, los fanáticos de Bennifer y aquellos que creen en el amor verdadero, sin importar la forma que tome o cuánto tiempo tarde.