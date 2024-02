Jennifer López viene a Edinburg

"This is me...now" de Jennifer Lopez llega a Bert Ogden Arena, en Edinburg, Texas en julio.

Los fans de JLo ambos lados de la frontera, están de fiesta pues la gira "This is me...now" de Jennifer Lopez que recorrerá más de 30 ciudades de Estados Unidos, llega el miércoles 3 de julio a Bert Ogden Arena, en Edinburg, Texas

Jennifer López regresa a los escenarios con "This is me...now" y su nueva gira musical y tras una ausencia de cinco años de escenarios texanos el espectáculo This is me.. Now The Tour, que presentará en Edinburg, para beneplácito de sus fanáticos.

Los fanáticos de Jennifer López tendrán la oportunidad de adquirir los boletos en preventa; en la página web de la "Diva del Bronx" desde las 9:00 horas del 20 de febrero, específicamente para los clientes de Citi, Verizon y los miembros de su club de fans y la venta general estará disponible a partir de las 10:00 horas del 23 de febrero a través de las plataformas de Live Nation.

¡Jennifer Lopez regresa a los escenarios!, tras cinco años alejada de las grandes giras, la intérprete de 54 años se prepara para emprender un tour en Estados Unidos, mismo con el que visitará más de 30 ciudades del país. Este nuevo tour forma parte del proyecto ´This Is Me... Now´, que comprende una película, un álbum y una gira musical.

´This Is Me... Now´ llega como secuela de ´This Is Me... Then´, de 2002. Ambos proyectos narran su historia de amor con Ben Affleck. El primero se centra en sus inicios, mientras que el más reciente aborda su exitoso reencuentro con el actor de ´Batman´ tras 17 años de separación.

This is me.. Now The Tour dará inicio el 26 de junio, en Orlando, Florida y concluyen el 31 de agosto con una presentación en Houston, Texas.