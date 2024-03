Jay de la Cueva camina en solitario

Monterrey, N.L.

Creo que está interesante le momento que estoy viviendo de poder hacerlo porque al ser el protagonista de esta historia yo quiero que por medio de esta señal que emano de la vida, poder contribuir con mi música a mover las emociones de la gente. Hay mucho qué trabajar", Jay de la Cueva, Músico y cantante

Reconoce que no está en su mejor momento porque el duelo por despedirse de Moderatto, después de 25 años juntos, lo tiene vulnerable, viviendo una transición que describió como incómoda.

Aunque por otro lado, Jay de la Cueva también admite pasar por un momento único porque por fin será el protagonista de la escena musical como cantante solista.

"Soy una persona hipersensible, me gusta honrar eso y me siento contento en ese sentido. Sería deshonesto decirte que estoy en el mejor momento, estoy muy vulnerable, pero al mismo tiempo con mucha curiosidad de seguir experimentando y sintiendo que tengo muchas cosas qué decir y tengo el deseo de ser escuchado", dijo el cantante y multiinstrumentista.

LANZA TRES SENCILLOS

En medio de la promoción de su faceta en solitario, en la que presenta los sencillos "Tokyo", "Una Historia Sin Final" y "Perdóname", Jay ofrece sus últimos conciertos con Moderatto; de Monterrey ya se despidió junto al grupo y ahora anuncia que regresa el domingo 31 de marzo para presentar su show como solista en el Festival Pa´l Norte, en el Parque Fundidora.

"Estoy muy ilusionado, viviendo un momento único, pero creo que la transición es siempre incómoda. Estoy en una transición viviendo el duelo de dejar la banda, pero emocionado con lo nuevo", expresó el artista de 46 años.

"Nunca olvidaré a Moderatto, nunca había tenido una banda tan longeva en mi vida. Estuve más de la mitad de mi vida en esta banda".

SIN ENVOLTURAS

Aunque es creyente de que en equipo las cosas salen mejor, afirmó que llegó el momento para quitarse las envolturas y mostrarse como es frente al micrófono. Hoy es él la figura estelar de su música.

Al cabo de tres décadas de carrera en las que fue parte de bandas como Microchips, Molotov, Fobia, Titán y Moderatto, Jay cerró la puerta a esa faceta y ahora su camino será en solitario.

"He tenido ofertas de ser solista desde la primera banda de la que formé parte, pero me daba mucho miedo porque sentía que traicionaba a mis compañeros. Al final del día me he dado cuenta que he traicionado ciertas cosas hacia mí", compartió el cantante.

Del pop rock glam metal que tocó con Moderatto, la propuesta de Jay solista es música que describió como "atemporal".

Las canciones de su álbum son del mundo porque las escribió entre París, Japón, Argentina, Europa y Estados Unidos.

Para su show en el Pa´l Norte, el cantante anunció que se aventará el reto de cantar sus nuevas canciones, mismas que no sabe si el público se sabrá. Y es que apenas unos días antes de actuar en el festival, el miércoles 27 de marzo, revelará por completo su álbum homónimo Jay de la Cueva.