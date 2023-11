Así suena ´Lo que queda de mí´ de Íñigo Quintero

Las mismas redes sociales que encumbraron el debut como solista de Íñigo Quintero han sido el escenario elegido por el artista para publicar el primer avance de su próxima canción que anunció hace unos días. El artista publicó un primer teaser de su nuevo single que estará disponible el próximo 1 de diciembre.

Lo Que Queda de Mí es un tema compuesto a raíz de su inesperado éxito internacional con Si no estás. El nuevo single habla de cómo el joven artista se ha sentido tras ser un fenómeno mundial de la noche a la mañana. Un tema biográfico, muy actual y de una energía deslumbrante. En su letra podremos adivinar que el camino del éxito no es siempre fácil, y que el joven Iñigo no se ha dejado cegar por los focos y la fama.

El joven coruñés también anunció que este 30 de noviembre interpretará en Madrid algunos de sus temas en un evento íntimo, donde solo unos pocos afortunados podrán asistir. Los ganadores serán seleccionados entre aquellas personas que compartan este avance a través de sus redes sociales.

Tuvimos la suerte de contar con él en el preshow de LOS40 Music Awards 2023 y disfrutar, una vez más, de su sensibilidad a la hora de interpretar su tema a piano y voz. Le ha bastado un tema para convertirse en una de las promesas de nuestra escena.

Y es que este gallego ha conquistado a millones de personas gracias a TikTok que volvió viral un tema que tenía ya un tiempo. Una letra que habla de la búsqueda de uno mismo y una melodía de esas que tocan la fibra sensible, consiguieron poner en el radar a este joven músico.