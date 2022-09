Homenajea a monarca

Elton John recordó a Isabel II en su último concierto en Toronto y dijo que la reina de Inglaterra le había inspirado y que estaba triste por su fallecimiento.

"Condujo al país en algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia y decencia y con un cariño genuino", afirmó John.

"Tengo 75 años, ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste de que ya no esté (...) pero me alegro de que esté en paz", añadió el músico británico. "Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Ha trabajado muy duro".

El cantautor interpretó entonces su canción de 1974 "Don´t Let the Sun Go Down on Me".

La reina falleció el jueves en su residencia de verano en Escocia a los 96 años

John fue nombrado caballero por la monarca en 1998, un año después de la muerte de su amiga la princesa Diana. El año pasado, el entonces príncipe Carlos, ungió al músico y mecenas benéfico como miembro de la Orden de los Compañeros de Honor.