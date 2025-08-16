Boletos disponibles para el concierto 'Eternamente Xava' en La Maraka

Hace una semana, el vocalista de la banda Coda, Xava Drago, reveló que los tratamientos contra su cáncer de estómago no habían funcionado como esperaba. Como muestra de cariño y admiración en este momento complicado, la comunidad del rock mexicano prepara un homenaje en su nombre.

Eternamente Xava

A través de las redes sociales de CODA se confirmó el evento dedicado a Xava Drago, que contará con la participación de integrantes de bandas como Amantes de Lola, La Ley, Jaguares, entre otros.

¿Cuándo será "Eternamente Xava" y dónde se llevará a cabo?

El concierto se realizará el próximo 25 de septiembre en La Maraka, centro de espectáculos ubicado en la colonia Narvarte, Ciudad de México.

Los invitados especiales

En el cartel se mencionan amigos de la industria que se subirán al escenario para interpretar los éxitos de la agrupación:

Mosy (Ritmo Peligroso)

Cha (Fobia)

Salvador Moreno (La Castañeda)

Tony Méndex (Kerigma)

Lalo Carrillo, Sergio Aguilar, Daniel Villarreal, Manuel Vázquez (Ágora)

¿Dónde comprar los boletos?

Las entradas para el Eternamente Xava se podrán adquirir en Tickets. LaMaraka.com.mx, con los siguientes costos:

VIP ORO: $700 MXN

VIP: $600 MXN

VIP PA: $500 MXN

Preferente: $500 MXN

General: $500 MXN

Vista Parcial: $400 MXN

El acceso será a las 20:00 horas, y el inicio del show está programado para las 21:30 horas.

El evento servirá tanto como despedida como celebración de la fuerza de Xava Drago y la forma en la que abrazó a su público, enseñándoles a cantar con intensidad.

Xava Drago es considerado una de las mejores voces del rock mexicano y su carrera abarca más de 35 años. Coda, fundada en 1989, se consolidó como una de las bandas más importantes del rock en español, combinando rock melódico, hard rock y power metal en su estilo.