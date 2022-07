A competencia en Londres

Styles quedó como finalista por su álbum "Harry´s House", que ha encabezado las listas de popularidad en el Reino Unido durante seis semanas, más que los discos que llegó a grabar como miembro de la banda de chicos One Direction combinados.

Los 12 títulos nominados este año al Premio Mercury, que reconoce el mejor álbum del año británico o irlandés, incluyen "Seventeen Going Under" de Fender y "Sometimes I Might Be Introvert" de Little Simz.

Un jurado que incluyó a los músicos Jamie Cullum y Anna Calvi redujo la lista de candidatos a los 12.

La ceremonia de premios será el 8 de septiembre en Londres y contará con actuaciones de muchos de los nominados.