Cada vez más cerca "La diva del Bronx"

Jennifer Lopez regresa al Valle del Río Grande con su más reciente espectáculo This is me.. Now The Tour y serpa el Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, quien reciba a "La Diva del Bronx" este próximo miércoles 3 de julio, tras cinco años de ausencia de los escenarios tejanos.

Para los fanáticos de JLo aún tienen oportunidad de adquirir los boletos de esta gran gira por Estados Unidos que incluye presentaciones en 34 ciudades entra las que están Austin, Houston y Edinburg entre muchas más.

La gira de Jennifer Lopez coincide con nuevo álbum "This is Me...Now", del que colocó muy bien en Prime Video de su película "This is Me...Now: A Love Story, un filme autobiográfico que está basado en su reencuentro romántico con Ben Affleck, su actual esposo.

Cabe mencionar que JLo con su álbum This Is Me... Now, debutó en el No. 38 del Billboard 200.

Esta gira forma parte de su proyecto más ambicioso, hasta ahora: ´This Is Me... Now´, que comprende una película musical, un álbum, un documental y una gira que la trae el mes de julio a esta frontera.