Rinden tributo a Nirvana

El pasado 26 de agosto se realizó una gran tocada y fue a cargo del grupo InTribUtero, que rindió un tributo a una de las bandas más icónicas de la historia del rock en inglés y considerada la banda abanderada del movimiento grunge.

Nirvana fue fundada por Kurt Cobain y Krist Novoselic en 1986 y a pesar de su corta existencia como grupo, su música cosechó un tremendo éxito en todo el mundo.

TALENTO LOCAL

Este Tributo fue presentado por el grupo InTribUtero formado por: Dan Alv (Mr. Espectacule) en batería y coros, en la guitarra Danny Mata quien tiene tocando más de 20 años en diversos grupos, en el bajo Yorsh Orta que tiene 8 años tocando y en la voz y guitarra Virgy Flores quien es el integrante más joven, con tan solo 17 años y ahora participará en este Tributo.

Las puertas del Teatro Experimental del Parque Cultural Reynosa se abrieron al público en punto de las 19:00 horas para iniciar el concierto con la icónica canción "Smells Like Teen Spirit" la cual es considerada un himno para toda una generación que hasta la fecha la considera un símbolo de rebeldía contra el sistema y los estándares impuestos a la juventud en esos días.

Y así continuo el concierto con el grupo interpretando cada uno de los temas del disco Nevermind como "Come as you are", "Polly", "Stay away" para cerrar esa primera parte del concierto con la canción, "Something in the way" para iniciar a tocar el disco "In Utero", abriendo con el tema "Serve The Servants" que habla del divorcio de los padres de Kurt, siguiendo con "Rape me", "Dumb", "Pennyroyal Tea" para cerrar con la canción "You know You´re Right" que es la última canción que Nirvana grabó juntos en un estudio, lo que sucedió meses antes del suicidio de Kurt Cobain.

OVACIONADOS

El público aplaudió cada una de las canciones que interpretó el grupo durante esa noche llena de grunge.Estén atentos a la agenda del Parque Cultural Reynosa porque vienen grandes conciertos Tributo a diversos grupos y géneros musicales.