"Growin´ Up" Luke Combs

El astro del country Luke Combs lanza su nuevo álbum, "Growin´ Up", el viernes 24 de junio, que comienza con el lamento arrepentido "Tomorrow Me", sobre un amante algo preocupado a la mañana siguiente por lo que sucederá esa noche. Producido por Combs, Chip Matthews y Jonathan Singleton, "Growin´ Up" es el tercer álbum de estudio de Combs después de "What You See is What You Get" y "This One´s For You" de 2019. El nuevo disco consta de 12 canciones, incluyendo el actual sencillo "Doin´ This", una dulce oda a los músicos que no trabajan por la fama o la fortuna.