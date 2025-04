Disturbios en Concierto de Luis R. Conriquez en Feria del Caballo

Ciudad de México.- La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025 se convirtió en escenario de disturbios y destrozos durante y al final de la presentación del cantante Luis R. Conriquez, luego de que el cantante se negara a interpretar ciertos corridos tumbados que aludieran al crimen organizado.

El evento, que supuestamente prometía ser una noche de música regional mexicana, terminó en una muestra total de violencia luego de que el artista anunciara su decisión de no interpretar corridos que hicieran apología del delito, acatando así las disposiciones de las autoridades locales.

El miércoles 9 de abril, la Secretaría de Seguridad del Estado de México envió oficios a los municipios de Texcoco, Tejupilco y Metepec para notificar que aplicaría sanciones legales de hasta seis meses de prisión contra agrupaciones que interpreten narcocorridos.

Esta medida tenía como objetivo evitar la difusión de los llamados "narcocorridos", un género musical que ha sido objeto de controversia por sus letras que glorifican a figuras del narcotráfico.

Durante su presentación en el Palenque de Texcoco, Luis R. Conriquez comunicó al público su decisión de no interpretar este tipo de canciones, lo que inmediatamente generó abucheos y reclamos por parte de los asistentes.

Ante la insistencia del público, el cantante optó por retirarse del escenario.

"No hay corridos, ¿cómo le hacemos? Me voy para la casa mejor, si me van a gritar, me voy", dijo, según un video.

La decisión del artista provocó la ira desproporcional de algunos asistentes, quienes reaccionaron de manera violenta destrozando instrumentos musicales y agrediendo al personal de seguridad del recinto.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo elementos de seguridad privada del Palenque golpearon y detuvieron a algunos de los asistentes que causaron los destrozos, incluyendo a una mujer, la cual, según testimonios de usuarios en redes, fue agredida.

La situación escaló rápidamente, lo que obligó a las autoridades de seguridad a movilizarse para desalojar al público lo más rápido posible.

Algunas versiones apuntan a que el personal de seguridad del palenque golpeó a algunos asistentes más durante la trifulca.

De acuerdo con versiones no oficiales, al interior del evento sólo había personal de seguridad privada, y fue hasta que la gente comenzó a hacer destrozos que los organizadores permitieron la entrada de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para que intervinieran.

Cabe destacar que, previo al concierto, Luis R. Conriquez había expresado su postura sobre la prohibición de los corridos tumbados.

"Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner la reglas, pero verdad es esa que no va haber corridos corridos en los eventos de aquí pa´ delante en cualquier artista plebes. Ánimo los quiero mucho, la gente que nos quiere y nos ve bien hasta con bachatas nos va a seguir", difundió en sus cuentas oficiales.

Sin embargo, es importante recordar que el repertorio musical de Conriquez incluye canciones con referencias explícitas a miembros de cárteles de la delincuencia.

Al momento, la organización de la Feria Internacional del Caballo Texcoco y Luis R. Conriquez no han emitido un pronunciamento respecto estos sucesos.





LA FERIA DEL CABALLO

La Feria del Caballo 2025 se celebra del 28 de marzo al 27 de abril en el municipio de Texcoco, y este año, con gran emoción, se anunció la participación de artistas de la talla de Alejandro Fernández, Gerardo Ortiz, La Arrolladora Banda Limón, El Malilla, Bely y Beto, Marca Registrada, Christian Nodal, Conjunto Primavera, Luis R. Conriquez, Pancho Barraza y muchos más.

El Palenque de Texcoco se distingue por ser un recinto íntimo donde, desde cualquier lugar, se puede apreciar el espectáculo de cerca, por este motivo los asientos rodean el escenario y los artistas dan un show desde distintos puntos de su plataforma.

Aunque los palenques son su gran atractivo, la Feria del Caballo ofrece actividades para todos los gustos, como juegos mecánicos, zona gastronómica con antojitos locales e internacionales, pabellones comerciales donde se puede adquirir artesanías de la región, además de exposiciones ganaderas y ecuestres.

ÚLTIMO CORRIDO DE R CONRIQUEZ, ¿DE QUÉ TRATA?

Hace dos semanas, el músico compartió lo que sería su último corrido junto con Alex Torres a través de YouTube.

La canción titulada: "Hay de Dos" es un corrido que refleja la vida y las dinámicas dentro del mundo del narcotráfico en México. La letra está impregnada de referencias a la jerarquía y el poder que se ejerce dentro de un cártel, destacando la importancia de la lealtad y la seriedad en un entorno donde la confianza es un bien escaso.

La alusión a relojes de alta gama como Jacob & Co y Richard Mille representa el nivel de éxito y prestigio que ha alcanzado el protagonista. A su vez, los "carritos de colección" y los "monstruos blindados" refuerzan su imagen de poder, lujo y seguridad.

El coro "Hay de dos, se alinean o van pa´l panteón" funciona como una advertencia clara: quienes se interponen en el camino del cártel sólo tienen dos opciones: someterse o morir.

Además, se menciona a la "Nueva Generación", lo que sugiere una transformación dentro de la organización criminal, al mismo tiempo que refleja un sentimiento de lealtad y cohesión entre sus integrantes.

Hasta el momento, el video cuenta con 3.7 millones de reproducciones y más de 22 mil "likes".