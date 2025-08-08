Marilyn Manson llega a San Luis Potosí para su concierto en FENAPO 2025

Contra todo pronóstico y pese a la inconformidad de grupos religiosos, Marilyn Manson arribó este viernes a San Luis Potosí para su presentación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025.

En un clip difundido en redes sociales por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se observa al cantante vestido completamente de negro, fiel a su estilo, caminando con calma junto a su equipo por el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga.

El mandatario confirmó que el espectáculo sigue en pie, aun cuando en días recientes surgieron rumores sobre una posible cancelación por las manifestaciones de creyentes.

Semanas atrás, colectivos religiosos reunieron más de 6 mil firmas en la capital potosina para solicitar que el gobierno impidiera la presentación, argumentando que la imagen del artista contraviene valores familiares y no debería formar parte de la cartelera oficial. No obstante, las autoridades defendieron la inclusión del show destacando al respeto por la diversidad cultural y la libertad artística.

Marilyn subirá al escenario el 10 de agosto en el Teatro del Pueblo, que tendrá acceso gratuito y cupo limitado a 100 mil asistentes.