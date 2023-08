Sobornan fans a guardias para ver concierto de Taylor Swift

Un grupo de fans de Taylor Swift sobornaron a los guardias de seguridad para que los dejaran entrar al concierto del pasado lunes en Los Ángeles, California, según TMZ.



Para lograrlo, tuvieron que pasar por los controles de seguridad y, posteriormente, llegar al agente de venta de boletos; ahí fue cuando sobornaron con dinero en efectivo.

Mientras varios swifties pagaron miles de dólares por comprar boletos, estos seguidores dieron entre 60 y 100 dólares por acceder al show de la cantante, como parte de su The Eras Tour.

Ya dentro del recinto, los fans contaron al medio internacional que se movían constantemente, tratando de encontrar asientos libres o estar de pie en los pasillos y zonas abiertas.

EUFORIA

La euforia por la gira de Taylor Swift ha provocado que famosos como Kevin Costner, Sofía Vergara, Amy Adams, Elizabeth Banks y Sarah Paulson también asistan a los conciertos de la intérprete de "You Belong With Me".

The Eras Tour llegará a México el 24, 25, 26 y 27 de agosto, en el Foro Sol.