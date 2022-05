Fallece baterista de la banda Yes

White ingresó a Yes en 1972, reemplazando al baterista original Bill Bruford. En una banda famosa por sus múltiples cambios de alineación, White era constante y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll como integrante de Yes en 2017.

Aunque no tocó en "Close to the Edge", estuvo en cada álbum de estudio posterior de Yes por casi cinco décadas, incluyendo el más reciente lanzamiento de la banda "The Quest", que debutó el año pasado.

White tocó en un concierto en Toronto con la banda de Lennon en 1969, que también incluyó al guitarrista Eric Clapton. También colaboró con otro Beatle en la batería del álbum solista de George Harrison "All Things Must Pass" de 1970.