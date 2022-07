Lideran nominaciones a Premios MTV

MTV anunció el martes que Lil Nas X y Harlow recibieron múltiples candidaturas por su exitosa colaboración "Industry Baby", que compite por el premio al video del año. Ambos se medirán con Drake, Bad Bunny, Ed Sheeran, Harry Styles y Lizzo por el honor al artista del año.

Lamar, quien está nominado por primera vez desde 2018, tiene los videos de dos canciones, "family ties" y "N95", postuladas a mejor cinematografía. El rapero también compite por mejor video de hip hop, dirección, efectos visuales, edición y video para el bien.

Styles y Doja Cat recibieron seis nominaciones cada cual, mientras con cinco están Sheeran, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Tayler Swift y The Weeknd.

Entre los artistas hispanohablantes nominados también está Rosalía, en la categoría de mejor colaboración por "La fama" con The Weeknd, mientras que en la categoría de música latina compiten Anitta por "Envolver", Bad Bunny por "Tití me preguntó", Becky G y Karol G por "Mamiii", Daddy Yankee por "Remix", Farruko por "Pepas" y J Balvin y Skrillex por "In Da Ghetto".

Los VMAs se entregarán el 28 de agosto en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Los fans pueden votar desde el martes por sus favoritos en las 22 categorías a través de vote.mtv.com.