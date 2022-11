Encabezan Calvin Harris y Diplo Festival de Mundial de Qatar

Diplo será el primero en presentarse en el festival que tendrá lugar en el Al Bidda Park, el 22 de noviembre; mientras que Calvin Harris dará su show el 10 de diciembre.

"He sido realmente afortunado de viajar alrededor del mundo y he podido experimentar diferentes culturas a través de la música. Donde quiera esté: Jamaica, España, Inglaterra, China, Sudáfrica, etc.

"Ver a tantos aficionados de alrededor del mundo en un solo lugar, el FIFA Fan Festival, es simplemente increíble", apuntó el DJ estadounidense.

Otros de los artistas que se presentarán son Nora Fatehi y Trinidad Cardona, quien interpreta una de las canciones oficiales del Mundial, su actuación será el 1 de diciembre.

Dichos famosos engrosan una lista de más de 20 artistas regionales que se presentarán en el FIFA Fan Festival, durante los 29 días que durará la Copa del Mundo.

El FIFA Fan Festival será gratuito para todos los asistentes al Mundial de Qatar 2022.

¿Shakira estará en el Mundial de Qatar?

World Music Awards compartió a través de redes sociales una publicación donde anunció que Shakira, BTS y Black Eyed Peas serán los artistas encargados de inaugurar la Copa del Mundo Qatar 2022; sin embargo, minutos después borró la publicación.

Cabe mencionar que, este no sería el primer mundial de futbol en el que Shakira se presentaría, pues en 2006 tuvo una participación en el Mundial de Alemania, luego, en 2010, fue la estrella del mundial de Sudáfrica con la canción "Waka Waka" y en 2014 presentó su sencillo "La La La" en la copa mundial de Brasil.