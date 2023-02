The Weeknd supera los 100 millones de oyentes en Spotify

Este último logro de The Weeknd se produce unos días después de que lanzara su nuevo remix de "Die for You", con Ariana Grande. La dupla ha colaborado antes en rolas como "Love Me Harder", "Off the Table" y el remix "Save Your Lágrimas".

"Es oficial: el 27 de febrero, The Weeknd se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales", anunció el servicio de streaming este lunes a través de sus redes sociales oficiales.

Al momento de la publicación, Drake ostentaba unos 68,6 millones de oyentes mensuales, Taylor Swift destacaba por 80,3 millones y Miley Cyrus, con su éxito "Flowers", sumaba apenas 82,5 millones.

Asimismo, durante el fin de semana, The Weeknd: Live at SoFi Stadium, el nuevo concierto especial del cantante canadiense filmado durante el After Hours 'Til Dawn Tour del año pasado, se estrenó en HBO Max.

A principios de este mes, el músico confirmó que este documental cerraría su ciclo de álbumes. Mientras tanto, The Weeknd alista el estreno de la próxima serie dramática de HBO Max, The Idol, que creó junto a Sam Levinson (Euphoria) y Reza Fahim, la cual llegará a la plataforma en algún momento de este año.