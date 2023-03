Joven atrapado en baño portátil tras lluvia en show de Billie Eilish

CIUDAD DE MÉXICO

Por medio de TikTok, el usuario @candrespedero relató el momento en que decidió huir por la intensa lluvia.

"Estaba todo bien, yo me había sacado fotos y lo iba a dar todo, hasta que de la nada comenzó a llover sin parar. Se nos ocurrió ir a un techo, dijimos: 'esto va a desaparecer en media hora', ya van dos horas y medio, ¿saben lo difícil que es luchar por un baño?", dijo.

Aunado a ello, detalló que se estaba "muriendo", pues no podía respirar. "Me estaba muriendo, no podía respirar, nunca había aguantado tanto ir al baño, me dolieron los riñones, los pulmones, los órganos que no sabía que podían dolerse y ahora estoy acá esperando a que toque Billie porque creo que hay un telonero (cantante), pero lo siento, nada me va a mover de acá", añadió.

Finalmente, por medio de Instagram, el joven agradeció a la cantante por dar un pequeño concierto acústico. "Al mal tiempo buena cara. Vamos a darlo todo con lo que tenemos".

Hasta este jueves, el video cuenta con 2.3 millones de reproducciones y con más de 266 mil "likes".

Por medio de Twitter, Ocesa detalló qué hacer en caso de que tu boleto se haya visto afectado tras la intensa lluvia.