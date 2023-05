Lleva Danna Paola al XTAS1S a su público en Puebla y CDMX

Recién llegada desde Puebla, donde presentó su XT4S1S Tour, la intérprete de "Mala Fama" se plantó en el escenario principal ante un público que no compró su boleto precisamente con la idea de verla.

CIUDAD DE MÉXICO

Recién llegada desde Puebla, donde presentó su XT4S1S Tour, la intérprete de "Mala Fama" se plantó en el escenario principal ante un público que no compró su boleto precisamente con la idea de verla.

Aunque estaba anunciada para empezar su presentación a las 00:50 horas, la cantante salió al escenario 15 minutos más tarde.

"Gracias por recibirme, quiero mandarle un abrazo a Enrique Iglesias, esperamos que se recupere pronto, recuerden que la salud es primero", dijo la también actriz.

Su escenografía en forma de "X" no podía faltar para que la diva mexicana concediera una velada con muchas coreografías y cambios de vestuario.

Desde "Sodio" hasta "Mala Fama" y canciones más viejitas como "El Primer Día Sin Ti", Danna Paola ofreció un setlist que se tradujo en un nutrido repaso de sus éxitos.

Su tema "XT4S1S" fue la cereza del pastel y el broche de oro de su recital pasadas las 2:00 del domingo.

Mientras Danna Paola suplió al intérprete de "Cuando Me Enamoro", The Chainsmokers trajo el toque electrónico al festival. El dúo newyorkino de DJ's fue el penúltimo acto del Emblema.

Aferrados a las tornamesas Andrew Taggart y Alex Pall regalaron una presentación llena de energía.

Las luces que cambiaban constantemente de colores ayudaron a que los ánimos se concentraran en el segundo escenario del festival y se fueran levantando con cada beat.

Su set con de hora y media de duración terminó en las primeras horas del domingo en completa elevación por sus más grandes hits "Don't Let Me Down" y "Closer".

JNS, Magneto, Kabah, Caló, The Sacados y Litzy, parte del elenco del 90's Pop Tour fueron los encargados de ocupar el horario que dejó libre Enrique Iglesias tras su cancelación.

Aunque los asistentes no venían preparados para el espectáculo que se agregó de último minuto, a nadie le cayó mal una dosis de pop de antaño.

La alineación que muy segura de sí se presentó en el entarimado supo ganarse al público apelando a la nostalgia, al sonar grandes éxitos como "Vuela Vuela", "La Calle de las Sirenas" y "Colegiala".