Actuarán Dua Lipa, Olivia Rodrigo y Billie Eilish en los Grammy

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo a una lista inicial obtenida por el medio citado, se espera la presencia de algunas de las ganadoras del premio a Mejor Artista Nuevo en años anteriores.

Aunque todavía no se ha liberado el listado completo de todas las personalidades que van a musicalizar la noche de premiación, se especula que la gala contará con otros intérpretes de alto renombre.

Además de ser cantantes premiadas anteriormente; Lipa, Rodrigo y Eilish están nominadas en los Premios Grammy, por su trabajo en piezas como "Dance The Night", "Vampire" y "What Was I Made For?", para las categorías: Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Canción para un Medio Visual, respectivamente.

La ceremonia está programada para llevarse a cabo el 4 de febrero en la Arena Crypto, en Los Ángeles, California.