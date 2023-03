Kike Jiménez, ex pupilo de Laura Pausini, dará show en GDL

GUADALAJARA, Jalisco

La última vez que el cantautor se presentó en Guadalajara fue hace casi un año, cuando promovía el sencillo "Take a Walk on Wild Side" ("TWWS"), pero mientras ahora ofrecerá también lo más nuevo como "El Origen" y "Look What I Am Now".

También adelantó que amigos suyos como el también músicos Pez Kokomo, se encargarán de abrir el concierto de este fin de semana.

"Estoy radicando en Ciudad de México, allá le he dado seguimiento a mi carrera y cada vez que vuelvo a Guadalajara es una sensación distinta, siempre con mucha emoción de reunirme con seguidores, con mi familia", añadió.

Kike Jiménez incursionó en la música hace más de una década, pero fue en 2014 cuando tuvo proyección a nivel nacional con su participación en La Voz, en Televisa.

En esa ocasión, Jiménez, quien quedó en segundo lugar, estuvo en el equipo de Laura Pausini, con quien posteriormente lanzó "Aquí y Ahora".

En 2020 volvió a formar parte de La Voz, pero esta vez ya transmitida por TV Azteca, reality donde quedó en la semifinal siendo parte del equipo de María José, con quien en 2021 puso en el mercado "¿Qué Más Quieres de Mí?".

Agéndalo

¿Qué?

Concierto de Kike Jiménez.

¿Dónde?

Estudio Diana, en Av. 16 de septiembre 710.

¿Cuándo?

Sábado 18, a las 21:00 hrs.

¿Cuánto cuesta?

250 pesos, en taquillas el foro y Ticketmaster.