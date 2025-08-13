Belinda emociona al abrazar a fan en silla de ruedas durante concierto en FENAPO

Belinda se volvió a ganar el corazón de público tras el conmovedor gesto que tuvo con una de sus fans en su último concierto.

Hace unos días, la cantante se presentó en la Feria Nacional Potosina (FENAPO), donde logró convocar a más de 75 mil personas, convirtiéndola en la actuación más importante de su carrera.

Sin embargo, lo que se robó la atención del público y las redes sociales fue el emotivo encuentro que "Beli" tuvo con una de sus seguidoras, una joven en silla de ruedas que se encontraba en primera fila.

La cantante interpretaba uno de sus temas cuando notó que, cerca del escenario, la joven seguía cada palabra con entusiasmo. Sin dudarlo, bajó del templete, para abrazarla, intercambiar unas breves palabras y cantarle directamente. "Gracias por estar aquí, preciosa", le dijo antes de continuar con el show, mientras el público la ovacionaba.

El instante quedó grabado por varios de los asistentes, y el video ya circula en diferentes plataformas, entre ellas TikTok, donde rápidamente se viralizó.

En cuestión de horas, acumuló miles de reproducciones y generó una ola de comentarios que reconocieron la empatía de la intérprete de "Heterocromía":

"Beli es única", "No cabe duda de que es hermosa", "Se merece todo lo bueno que le suceda en adelante", "Es muy fresa, pero tiene un corazón enorme", "Belinda es el arma más hermosa", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El concierto de Belinda estuvo marcado por un repertorio que combinó éxitos recientes con temas que marcaron distintas etapas de su carrera.