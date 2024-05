Amanda Miguel: Con alma argentina

"Nací en la Patagonia argentina, y cuando llego a mi país me dicen ´pero usted es mexicana´. Yo empecé mi carrera en México, me hice en México; los mexicanos me hicieron Amanda Miguel" AMANDA MIGUEL, CANTANTE

Ciudad de México.- Amanda Miguel nació en Argentina, pero se popularizó en México y creció como artista en California.

Gracias a esa mezcla de culturas e idiosincrasias que la han permeado como intérprete, decidió profundizar en su identidad musical. ¿El resultado? Su nuevo disco, Yo Soy.

"Nací en la Patagonia argentina, y cuando llego a mi país me dicen ´pero usted es mexicana´. Yo empecé mi carrera en México, me hice en México; los mexicanos me hicieron Amanda Miguel, y sí, nunca me dediqué a mi país, pero llegó el momento", expresó la cantante, de 67 años, en enlace desde su casa en Los Ángeles.

Precisamente este 10 de mayo la intérprete de "Él Me Mintió" dará a conocer el álbum, en el que explora, por primera vez, el folclor de su país.

La compañera y viuda de Diego Verdaguer ya dio a conocer sus versiones de "Soy Pan, Soy Paz, Soy Más" y "Sólo le Pido a Dios", siendo la más reciente "Balderrama", una de las canciones que inmortalizó a Mercedes Sosa.

"Justo fue una idea que nació con Diego, porque él me dijo que grabara ´Balderrama´. En una reunión en casa estaba Pablo Márquez, el productor del disco, y Diego lo había invitado porque es un chico que toca muchos instrumentos.

"Todos cantábamos, y la única que no cantó fui yo, y empezaron a decir que tenía que cantar una. Del folclor sólo me sabía esta, ´Balderrama´", recordó la cantante y empresaria.

Han pasado poco más de dos años de la pérdida de Verdaguer, y Amanda considera que lo que ha sucedido en su vida la obligó a replantearse su misión y a fortalecerse para no hundirse en la tristeza.

Eligió el 10 de mayo para dar a conocer este nuevo material en su carrera porque además de festejar a las madres, disfruta ser abuela de Luca, el hijo de Ana Victoria. A Verdaguer le gustaba celebrarla con muchos apapachos.

"Es un día que me recuerda que sí me desarrollé como cantante, pero también como madre, y ahora como abuela. El disco me da la oportunidad de hacer una interpretación más profunda, por el antes y el después de lo que fue Diego.

"Haberlo perdido fue muy fuerte, pero lo aproveché para crecer espiritualmente. La vida es limitada y hay que llevarla a la verdad, al momento, y disfrutar lo que tenemos, como la música, como mi música, que es joya, que es folclor". Con éxitos probados en su historial, como "Castillos" y "Mi Buen Corazón", se mostró muy satisfecha de darle continuidad al sello discográfico independiente que fundó con Verdaguer y que ahora maneja con su hija: DIAM Records.

"Nos dejó un gran legado y nos puso en la mira de la música. Nos enseñó y es parte de lo que estamos haciendo; estamos creciendo", destacó.

Amanda Antonia Miguel Samso, que es su nombre real, dijo, en la víspera de sus 45 años de carrera, que el viaje le ha resultado muy satisfactorio, aunque han surgido muchas complejidades. Recordó la que fue su primera fecha.

"La primera presentación fue terrible, difícil. Se canceló la primera que hice, en el (Centro Nocturno) Marrakesh, en (la calle) Florencia, en la Zona Rosa; un lugar muy lindo, preciosísimo.

"El productor no vio que no estaban en condiciones de que diéramos el show, no estaba nada, y dijo ´no´. Fue al otro día cuando lo pude dar, yo estaba muy ensayadita, preparada, y el nervio me duró otras 24 horas".

Amanda tiene algunas presentaciones en Guadalajara y León para septiembre, y otras fechas en distintos puntos de la República Mexicana. Anticipó que para el 2025 celebrará por todo lo alto, en el Auditorio Nacional, sus 45 años de carrera.

UN APOYO VITAL

Ana Victoria, la única hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, que continuó con la tradición de la música de sus padres, se mostró muy en paz con el curso que ha tomado su vida actual.

"Mi mamá y yo nos celebramos, nos acompañamos. La vida nos premió con grandes cosas, y tras la partida de mi padre llegó este sol, este ser de luz que es mi hijo, Luca, para darnos alegría.

"Me da mucha felicidad ver que mi madre tiene un público tan fiel, y que entre las dos vamos sacando adelante la disquera, indie, DIAM Records", dijo Ana Victoria.