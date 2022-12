El inglés Harry Styles con su fiesta pop en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO

El aclamado cantante emergió puntual a la cita en un estallido de gritos ensordecedores a los primeros acordes de "Music for a Sushi Restaurant", "Golden" y "Adore You". De 28 años, Harry encantó a sus seguidores y especialmente acudieron a la presentación jovencitas que le adoran desde sus orígenes en la afamada "boy band" One Direction.

Ataviado con un chalequillo con corazones, aprovechó cada punto del tablado que se extendía hacia al centro de la plancha para acercarse a su gente. Una monumental pantalla fondeó una colorida producción, dibujando para cada corte su concepto de refrescante estilo popero. Los brillantes ojos lacrimosos de felicidad de la fanaticada mantuvieron sus miradas en el amable Harry, quien saludó en español bien masticado: "¡Buenas noches México!", para saludar a sus fieles y avanzar a los cantos de "Daylight" y "Cinema". La fresca velada cautivó con los ritmos de "Satellite" y "She".

También se escucharon "Matilda" y "Lights Up", viéndosele a Harry surcar la plataforma con la bandera de México, acompañado de aullidos de orgullo de los presentes. El joven cantor se acercó al filo del escenario para leer letrerillos que alzaban sus frenéticos adeptos. Del mar de mensajes sorprendió a una chica --que respondió al nombre de Natalia--, a quien le dedicaron "Las mañanitas", acompañadas en cánticos por todos los respetables tanto en español ¡como en inglés! La fiesta multitudinaria continuó con "Canyon Moon", "Treat People With Kindness" y "What Makes You Beautiful", original de One Direction.

Presentó y agradeció a cada uno de sus músicos acompañantes, avizorando el final en "Late Night Talking" y "Love of My Life". Tras desaparecer unos segundos, en veloz retorno interpretó "Sign of the Times", la vitoreada "As It Was" y concluyó inexorablemente en "Kiwi", después de cerca de dos horas de espectáculo.

En gratitud a las bordes del escenario Harry Styles dio el grito de "¡Viva México!" y cobijado por un alarido masivo huyó sonriente la estrella altota de Redditch, en mutua satisfacción correspondida por la chilangada.