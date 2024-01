Así sonará el 2024

Ciudad de México

Pop, reggaetón, electrónica, rock, metal, corridos tumbados. lo que sea que suene, los fans esperan con ansias las novedades de sus artistas favoritos, y pronto habrá nuevos tracks y álbumes en las plataformas para sacudir los oídos y hasta el alma. Entre los que sorprenderán al público destacan desde Jennifer Lopez, Judas Priest, Lenny Kravitz y Morrissey.

DUA LIPA

La británica quiere seguir cosechando triunfos, y en esta ocasión se arriesgará a agregar toques de psicodelia setentera a su estilo. Justin Parker, integrante de su grupo de compositores y colaboradores, está trabajando en su tercer álbum, aún sin título ni fecha de salida, pero con un sonido distinto al que propuso en "New Rules".

ARIANA GRANDE

"Nos vemos el próximo año", escribió en Instagram la cantante, quien lanzará su primer material desde 2020, con fotos en un estudio de grabación. "Estoy tan cansada, pero muy feliz y agradecida. También siento que peso 3 mil toneladas, como si la idea de moverme fuera imposible", dijo la intérprete de "Thank U, Next".

USHER

Coincidiendo con su participación en el medio tiempo del Súper Tazón 58, Usher publicará el disco Coming Home el 11 de febrero. Con su canción "Good Good" les dio un avance a sus seguidores. Usher está trabajando con el afamado productor Antonio "LA" Reid, galardonado con tres Grammy.

JENNIFER LOPEZ

La estrella quiso plasmar su esencia como persona y artista en su noveno álbum, This Is Me... Now, un guiño a This Is Me... Then (2002). J.Lo lo presenta como una experiencia musical inmersa en un proyecto que cuenta un viaje emocional, espiritual y psicológico. Se estrena el 16 de febrero.

JUDAS PRIEST

Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton, Scott Travis y Richie Faulkner anuncian su álbum 19: Invincible Shield. Incluirá 14 temas y saldrá el 8 de marzo. La edición del CD en package doble de cartón tendrá un libreto con 12 páginas, letras de las canciones, ilustraciones y créditos.

LENNY KRAVITZ

Una vez más, hizo mancuerna con su guitarrista de cabecera, Craig Ross, para producir Blue Electric Light, su duodécimo álbum, que incluye 12 canciones en las que Lenny es autor, productor y multiinstrumentista. Estará disponible el 15 de marzo. Como adelanto, el cantante lanzó el sencillo "TK421".

