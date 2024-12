La madurez de División Minúscula en la industria musical

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 - 08:11 a.m.

La madurez que experimenta División Minúscula en casi 30 años de carrera, los ha llevado a mejorar su sonido, mejorar giras, abrir nuevos mercados, pero también a darse su tiempo para cuidar la salud mental de sus integrantes.

La banda de rock alternativo, que este viernes se presenta en el Escenario GNP, habló de la evolución que han tenido en casi tres décadas de trayectoria, en las que se han dado su tiempo para ir elaborando una carrera sin prisas, pero sí estable.

La agrupación presumió que nadie, solo ellos, pueden darse el lujo de grabar un disco, irse de gira, y después "desaparecer" para crear más música. Su postura coincide con el título de su actual gira: Y Que el Mundo Espere Tour.

"Yo te puedo decir ahorita que nosotros acabamos esta gira, que empezamos en abril de este año, la terminamos en abril próximo, y probablemente no van a saber de nosotros en un año. Nadie hace eso", expresó Javier Blake, vocalista de la banda.

"Alguien te diría: 'Yo necesito hacer una canción cada mes o cada dos semanas porque sino la gente se olvida'. Y nosotros es: 'Yo de lo que no quiero que nos olvidemos de nosotros, porque si agarramos ese ritmo, probablemente después de 30 años ya no voy a querer estar viéndole la cara a ellos, y ni nos vamos a aguantar'", agregó el músico.

Por eso, División Minúscula no lleva el ritmo acelerado de sacar música cada mes, como lo hacen actualmente la mayoría de los artistas, o de realizar muchos shows.

"El hecho de que cuatro personas que formamos la banda hace 30 años en Matamoros, sigan ahorita, hasta hoy, eso para mí vale más que cualquier cosa que podamos andar haciendo. Para mí la sanidad mental como banda, como personas, es más importante que lo que pasa en el escenario y en el negocio", aseguró Blake.

Así que el deseo de los integrantes siempre es emprender un nuevo tour y terminarlo igual que lo empezaron: felices.

"Que todos estén bien, después nos vamos cada quien a sus lados, luego nos juntamos para hacer un nuevo disco, y otra gira, de esa manera nos extrañaremos y nos da gusto hacerlo", indicó el cantante.

"Y no lo hacemos porque tenemos una obligación. Lo hacemos porque nos nace, y el día que no nos divirtamos, nos querramos o que no nos aguantemos, ese día se va a acabar el grupo. Es raro ver a una banda que siga con los mismos integrantes desde su fundación".

Además, afirmó el cantante, División Minúscula es una banda noble que les permite crecer a cada uno de sus integrantes con proyectos individuales.

"Nos gusta disfrutar lo que hacemos, y si para que siga adelante 'sano' requerimos tomar un break, pues vamos a tomarlo. Venimos de una generación en que nuestro séquito de fans nos sigue apoyando aún sin que se esté sacando contenido cada dos días", añadió Blake.

Y Que el Mundo Espere Tour se presentará en Monterrey, después en el Auditorio Nacional donde ya es sold out.

"Y el 31 cerramos el año en Chicago. Viene Sudamérica en febrero y festivales, y terminaremos en abril", añadió el vocalista.