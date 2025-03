Tatiana lanza disco retro

Monterrey, N.L.- No sólo fue un regalo para sus "tatifans", porque grabar en vivo los éxitos que marcaron los inicios de su carrera fue un "gustito" que se dio Tatiana para celebrar sus 40 años de carrera musical.

La también llamada "Reina de los Niños" grabó el concierto que ofreció en el Dion Live Center un par de meses atrás, de poco más de dos horas y donde tuvo como invitado a su paisano, el actor Mauricio Martínez, con quien cantó a dueto "Cuando Estemos Juntos", que originalmente grabó Tatiana en 1985 con el ex Menudo, Johnny Lozada.





YA DISPONIBLE

Titulado "Retro Pop", el álbum ya está disponible en plataformas digitales y también en el canal de YouTube de Remex Music, compañía disquera que representa a la cantante.

"Como ya llevo 30 años cantándole a los niños, los ochenteros y noventeros me pedían otra vez las baladas. Dije: ´Me tengo que festejar a lo grande con un show, un concierto para mí, para mis amigos y mi gente´. Estoy supercontenta, es un lujo que me di, un ´gustito´, pero también para los fans que me lo pedían", expresó Tatiana.

La cantante preparó una gran producción para "Retro Pop" con pantallas, efectos especiales, un cuadro de bailarines que la acompañó, y con el apoyo de la diseñadora regiomontana, Vero Solís, recreó los vestuarios que usó en los 80 y 90.





SUS HITS

Sus éxitos "Chicas de Hoy", "Me Voy a Enamorar", "A Plena Luz", "Mario", "Peligro en el Elevador", "No Vuelvas a Besarme" y "Rosas en el Mar" están en el álbum, además de dos medleys, uno de ellos con temas de su faceta como "La Reina de los Niños".

"Mi amiga Vero Solís me habló y me dijo: ´Quiero recrearte tus vestuarios, pero actualizados con pedrería y bordados a mano´. Me hizo el vestuario de la portada de Chicas de Hoy, con todo y la bandita que usé en la frente. También me hizo el de bolitas del disco ´Un Lobo en la Noche´. El público se acuerda de la ropa que usaba", contó la artista.





ATUENDOS DE LA ÉPOCA

"Esa noche (de la grabación), el público llevaba sus vestuarios como los míos, señoras con ropa fosforescente o de bolitas. Incluso fueron drags a ver mi show con el atuendo que más les gustó de esa época. Creo que el concierto les causó una gran nostalgia de recordar su época de la secundaria o prepa".

La idea de incluir un medley de las canciones infantiles "El Patio de Mi Casa", "No Te Quedes con las Ganas", "Vamos a Jugar" y "No Me Quiero Bañar" fue porque entre sus fans hay personas que crecieron con esos temas.





ANÉCDOTAS

Además de interpretar sus hits como baladista, Tatiana compartió muchas anécdotas, como su nombramiento en 1984 como Rostro de El Heraldo y cuando en ese mismo año debutó profesionalmente en la ópera rock Kuman.

"Todo lo que compartí esa noche me salió del corazón, no tenía nada escrito. Todo me salió natural, así soy yo, auténtica. Me acordé de tantas cosas, de cómo mi familia me ayudó a pintar mi vestuario de ´Chicas de Hoy´, o cuando hice la audición para mi primer álbum cantando temas de Mocedades", recordó.

"Varias veces quise llorar, pero al final ya no me aguanté y me solté llorando de recordar todo lo vivido. Se me vino la película rápida a la mente, pero lo primero que pensé fue agradecer al público por tantos años de cariño, apoyo, por contarme sus historias, por dejarme ser su soundtrack de vida".