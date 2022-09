Compiten las Aguilar en Grammy Latino

Será el 17 de noviembre cuando se realice la fiesta musical de la edición número 23 de los reconocimientos que otorga la Academia Latina de la Grabación, cuya ceremonia será transmitida por la cadena Univisión.

PRIMERA NOMINACIÓN

Esta es la primera nominación de Majo con su álbum de música ranchera titulado Mi Herencia, Mi Sangre; Ángela entró en competencia con su disco Mexicana Enamorada.

"Todavía no (Ángela aún no la había felicitado), yo tampoco le he mandado ningún mensaje", compartió Majo ayer en entrevista telefónica. "Imagínate, no he podido hablar ni con mi papá (Antonio Aguilar hijo), pero siempre nos felicitamos.

"Todavía no (Ángela aún no la había felicitado), yo tampoco le he mandado ningún mensaje" Majo Aguilar

"La verdad es que ha sido un día, afortunadamente, muy ajetreado donde no han parado las felicitaciones, pero por supuesto que al ratito le enviaré una felicitación también".

La cantante compartió que esta noticia seguro llegó hasta el cielo y puso contentos a sus famosos abuelos, el legendario cantante Antonio Aguilar y la actriz Flor Silvestre.

"Me parece muy padre que estemos nominadas, que estemos también en la misma categoría. Creo que nunca había pasado que dos Aguilares estuvieran nominadas al mismo tiempo, y para mí eso habla de mucha fuerza", declaró Majo.

"Creo que mis abuelos deben estar muy orgullosos, definitivamente desde el cielo seguro están sonriendo".

En la categoría que se disputan las primas también están nominados Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Mariachi Sol.

Desde que Majo ingresó a la escena musical respaldada por una disquera, Universal, se le ha comparado con su prima Ángela, incluso se ha rumorado una supuesta rivalidad.

"Siempre he hablado abiertamente de esto porque de verdad no hay nada, siempre me he concentrado mucho en mí, en mi carrera, y cuando pienso en mi prima, pienso en mi prima y en el amor que le tengo. No pienso en nada más que en eso", aseguró Majo.

"Yo veo por mí y por mi música, y cuando pienso en Ángela no pienso jamás en una competencia o rivalidad. Lo que pienso es que es mi prima, y como artista la admiro".

Sabe que las comparaciones siempre estarán, pues dice así son "los seres humanos", y más por este tipo de casos en que las dos compiten en la misma categoría.

"Es el destino, totalmente. Yo como lo veo es, qué maravilla que estoy nominada, es mi primer disco, puse todo en ello, y qué maravilla que una artista como ella (Ángela) también esté nominada", agregó la cantante.

"Y como mi prima, qué precioso que esté nominada, y como primas ¡qué locura!, que coincidamos en la misma categoría, en el mismo momento".

La intérprete, novia de Gil Cerezo, vocalista de Kinky, aseguró que ella canta para la gente y conectar con los demás.

"Entonces, si me gano este premio voy a ser muy feliz, y si se lo lleva a ella, también voy a ser muy feliz porque la quiero, y ella ha trabajado muchos, muchos años por esto. Y si se lo lleva Nodal, también voy a estar contenta porque es alguien a quien admiro y con quien me gustaría eventualmente colaborar", expresó.

Majo sabe que es su momento, que debe estar feliz, y lo atesora mucho.