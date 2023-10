Revela Madonna que no se siente bien durante show

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras empezar con una hora de retraso su presentación en Bélgica, Madonna se sinceró y reveló que aún no se siente bien de salud pero que es un milagro que esté con vida.

PRESENTACIÓN

La intérprete de "Holiday" paró su presentación para decirle a sus fans que el motivo de su retardo era porque no se sentía bien de salud, también reveló que tras estar hospitalizada recordó a su madre, quien murió de cáncer de mama cuando Madonna tenía 5 años.

"Hace menos de cuatro meses, estaba en el hospital, estaba inconsciente y la gente pensaba, prediciendo que tal vez no lo lograría. Es un jodido milagro que esté aquí ahora mismo. Mi madre, que Dios la bendiga, debe estar cuidándome, me dijo: 'Niña, no es tu momento de irte'", dijo la cantante.

Esta es una de las pocas veces en las que Madonna habla de su madre, pues siempre ha sido muy reservada sobre ese tema con la prensa.

"Tuve este pensamiento extraño. De repente sentí simpatía por mi madre, no por la parte moribunda sino por lo sola que debió sentirse estando en el hospital, sabiendo que no iba a vivir. Y me dieron otra oportunidad, así que estoy muy agradecida por eso. Debo decirles que ahora mismo no me siento muy bien, pero no me puedo quejar, porque estoy viva. Gracias a Dios por mis hijos y todo su amor y apoyo", declaró.

La cantante dio un espectáculo de dos horas y media donde se cambió más de seis veces de vestuario, este domingo tiene otra presentación.