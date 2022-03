Dice adiós a público mexicano

Sus palabras de despedida provocaron un "no" masivo de la audiencia.

"Pero no te vais a librar fácilmente de mí, si bien es cierto que no seguiré haciendo conciertos, seguiré haciendo canciones. Así que bueno, me voy a casa a cuidar mi jardín, mi huerto y a ver crecer a mis nietos".

SALDA DEUDA MUSICAL

Arropado con esos temas en los que el amor es el protagonista, el cantautor español saldó una deuda musical que había desde marzo del 2020 y que la pandemia había postergado.

Dicen que no hay plazo que no cumpla ni fecha que no se llegue y ayer fue el momento en el que los regios gozaron de nuevo el basto repertorio del artista, que ha sabido conservar su voz en buen estado para interpretar sus joyas musicales.

El escenario del Auditorio Pabellón M congregó a una audiencia madura y romántica de aproximadamente 4 mil personas que al filo de las 21:20 horas recibió con sonoros aplausos a Perales, quien presentó su gira internacional Baladas para una Bienvenida (antes anunciada Baladas para una Despedida-Tour Final).

SUS ÉXITOS

Entre anécdotas de cómo surgieron sus canciones entonó "Me Llamas", "Celos de mi Guitarra", "Quisiera decir tu Nombre", "El Amor" y "Y te Vas", acompañado por siete músicos en el escenario.

Ante una audiencia que conquistó desde el primer momento, el español escuchó los gritos de "te quiero" que le lanzaron efusivos fans, también se deleitó con las fuertes ovaciones que se ganó de los regios.

En su gran noche, en que la se emocionó por ser aparentemente una despedida, Perales incluyó "Pensando en Ti", "Frente al Espejo", "Ella y Él", "Gente Maravillosa" y "Que Canten los Niños".

Intentó despedirse pero el público no lo dejaba ir.

Así llegó otro de sus grandes éxitos "¿Y Cómo Es Él?" para cerrar a las 23:00 horas una despedida que dejó huella en sus fieles admiradores.