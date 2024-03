Devela su estrella en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.- Lenny Kravitz develó ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood entre ovaciones y jolgorio de decenas de fans.

El rockero, de 59 años y famoso por hits como "It Ain´t Over ´til It´s Over", "Are You Gonna Go My Way" o "I Belong to You", invitó a varios amigos para compartir el honor, entre ellos, Denzel Washington, Verdine White (de Earth, Wind & Fire), Sibley Scoles, Marla Gibbs y Evan Ross, pero especialmente fue acompañado por su única hija, Zoë Kravitz, y su prometido, Channing Tatum.

Zoë, de 35 años y fruto del matrimonio que tuvo el cantante con la actriz Lisa Bonet, destacó el hecho de tener un padre genial: "Ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida".





DIVERTIDO EVENTO

También lanzó algunas reflexiones divertidas e irónicas, como el hecho de que vino al mundo cuando sus padres eran muy jóvenes y casi se sintió hermana de ellos.

"En muchos sentidos, hemos crecido juntos", bromeó.

"Hemos pasado por muchas cosas, visto muchas cosas, te he visto cambiar de las maneras más hermosas".

La actriz recordó que hubo momentos en que le daba pena que su padre fuera por ella a la escuela, ya que vestía camisetas, pero que eso siempre lo ha distinguido.

Washington calificó a Kravitz de hermano, a quien lo unen 30 años de amistad y experiencias, pero, sobre todo, destacó su generosidad y amor por los demás.

Finalmente, el homenajeado agradeció la distinción.

"Es surrealista y alucinante", dijo Kravitz, quien estampó numerosos autógrafos entre la audiencia.