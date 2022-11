Despide The Neighbourhood a baterista

La banda estadounidense rompió lazos con Brandon Fried horas después de que María Zardoya, vocalista del grupo The Marías, lo acusara de tocamientos.

Ciudad de México

"Anoche estaba en un bar y Brandon Fried, el baterista de The Neighbourhood, me manoseó debajo de la mesa. Fue una de las cosas más incómodas que he experimentado. Sentí una invasión de mi espacio, mi privacidad y mi cuerpo", escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Más tarde, la banda lanzó un comunicado en el que aseguró que Fried estaba despedido.

"Estamos agradecidos con María por pronunciarse. Tenemos cero tolerancia para cualquier tipo de comportamiento inapropiado hacia las mujeres", dijo la agrupación en su mensaje.

En su cuenta de Instagram, Fried dijo que estaba avergonzado.

"Mis acciones fueron inexcusables e intolerables. No reflejan quién soy como persona, pero claramente es un reflejo de en quién me convierto cuando estoy bajo la influencia del alcohol. Es evidente que debo abordar mis problemas con el alcohol y el abuso de sustancias, algo para lo cual ya estoy buscando ayuda", comentó.