One Direction: ¿qué ha sido de los exintegrantes de la banda?

Dicen por ahí que "lo que es para ti, ni aunque te quites..." y este refrán bien podría encajar en las vidas de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne, quienes después de ser rechazados en las audiciones individuales del programa "The X Factor", conformaron una de las bandas más exitosas de los últimos tiempos: One Direction.

En 2009, los entonces adolescentes coincidieron en la versión inglesa del famoso reality de talentos, todos se presentaron ante los jueces (Nicole Scherzinger, Simon Cowell y Louis Walsh) en busca de una oportunidad como solistas; sin embargo, la vida les tenía preparado otro camino.

Aunque no lograron convencer en solitario, sus voces y sus personalidades encajaban muy bien juntas; fue así que Nicole y Simon decidieron unirlos como grupo: "Son demasiado talentosos para dejarlos ir. Creo que les iría muy bien juntos en una boy band", dijo la cantante. Y con estas palabras, el 23 de julio del 2010, se creó, de manera oficial la famosa agrupación.

Desde entonces, y cada año, sus miles de fans alrededor del mundo, festejan su aniversario, aunque One Direction permanece en un "descanso" desde hace ocho años.

¿Qué hacen los ex-One Direction ahora?

Después de anunciar su pausa de los escenarios, cada uno de los integrantes inició con una carrera en solitario, unos con más éxito que otros.

Zayn Malik. Fue el primero debutar individualmente. En 2016 lanzó "Mind Of Mine", su primer álbum, del que se desprendieron canciones como "Pillow Talk", "Like I would"; además de sus colaboraciones con Taylor Swift y Sia.

Dos años más tarde lanzó "Icarus Falls" y en 2021, "Nobody Is Listening"; para después tomarse un receso de los escenarios. En 2024, después del nacimiento de su hija y su ruptura con Gigi Hadid, regresó a la música con "Room Under the Stairs", confirmando que está listo para retomar su carrera,

Harry Styles. El caso de Harry Styles es más conocido, y es que no sólo ha conseguido un éxito impresionante como artista musical, también ha incursionado en otras áreas como el cine. Su álbum homónimo salió en 2017, mismo año en el que estrenó la cinta "Dunkirk".

En 2019 Styles estrenó "Fine Line",con singles como Watermelon Sugar; y en 2022 lanzó "Harry’s House", álbum que le otorgó sus primeros premios Grammy. En 2021 se embarcó en una de las giras más exitosas: "Love on tour", misma que lo consolidó como uno de los más grandes intérpretes de la época actual.

Simultáneamente, Harry se unió al universo Marvel como Eros en la película Eternals y protagonizó dos filmes más: "Don’t Worry Darling" y "My Policeman".

Niall Horan. El irlandés del grupo, sacó "Flicker", su primer álbum en 2017. Teniendo una gran aceptación de los fanáticos.

Su segundo álbum, "Hearthbreak Weather", llegó tres años después, justo al inicio de la pandemia; ocasionando que no tuviera tanto reconocimiento y que cancelara su gira.

Su último álbum "The Show", salió en 2023 y actualmente se encuentra de gira, con fechas próximas en la Ciudad de México.

Liam Payne. Tras el descanso de One Direction, Payne se ha visto envuelto en muchas polémicas, entre ellas el alcoholismo que enfrentó durante y después de su estadía en la banda.

Esta enfermedad, además, le provocó una enfermedad renal grave, por lo que canceló su gira por Latinoamérica de su primer y único disco, "LP1".

Por otro lado, en 2016, Payne se convirtió en padre junto a su expareja Cheryl Tweedy, de un niño a quién llamaron Bear Grey Payne.

Louis Tomlinson. De sus compañeros, Tomlinson fue quien más se tardó en anunciar su debut en solitario. Su primer álbum, "Walls", se lanzó hasta 2020, logrando hacer sold out en toda su gira.

"Faith In The Future", su segundo disco, salió en 2022. Con él alcanzó el número uno de venta en Reino Unido y ofreció su concierto más grande, con 63 mil personas, en Ciudad de México.

En marzo del 2023, el cantante estrenó su documental "All of those voices", donde contó su vida desde que salió de One Direction hasta su segundo álbum. Éste tuvo dos fechas exclusivas en los cines de todo el mundo y realizó una premiere en México.